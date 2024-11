Erkenntnisse zum Sieg der Celtics über die Cavaliers: Die beste Rivalry in der NBA?

© getty

Erkenntnis zu Celtics vs. Cavs: Die beste Rivalry der NBA?

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden die Celtics das Spitzenspiel mit einem Trommelfeuer von der Dreierlinie frühzeitig entscheiden. 14/22 Triples versenkte der Titelverteidiger in Hälfte eins, laut ESPN hatte man in diesem Jahrhundert vor der Pause noch nie so gut von draußen getroffen. Dementsprechend schwoll der Vorsprung auf 17 Punkte an - aber die Cavs kämpften sich zurück ins Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir aufgedreht, aber es da war es schon fast zu spät", erklärte Head Coach Kenny Atkinson. Auf 105:110 verkürzte Donovan Mitchell (35 Punkte) gut drei Minuten vor dem Ende, bevor Boston den Vorsprung vor frenetischen Zuschauern im TD Garden mit 120:117 über die Zeit brachte.

Die bekamen den vielleicht besten Basketball zu sehen, den die NBA gerade zu bieten hat. Definitiv in der Eastern Conference. Die Stars auf beiden Seiten lieferten Highlight-Plays, schließlich wusste man, was die Stunde geschlagen hatte. Die unterschiedlichen Spielstile in Kombination mit großartigen Einzelspielern machten einfach Spaß. 22:10 Dreier für Boston, 60:36 Punkte in der Zone für Cleveland. Jayson Tatum (33, 12 und 7) legte eine MVP-Performance hin (s.u.), Mitchell machte im Schlussviertel 18 Punkte, auch die Rollenspieler lieferten auf beiden Seiten ab. Nur bei Darius Garland (3/21 FG) lief überhaupt nichts zusammen.

15-0 gegen 11-3, eine echte Standortbestimmung für beide Seiten. Kleinreden wollte das Duell anschließend niemand. "Sie waren unbesiegt und kamen in unsere Halle", erklärte Celtics-Guard Derrick White. "Und wir hatten im NBA Cup schon ein Spiel verloren. Es war also wirklich wichtig für uns." Die Cavaliers wiederum waren auf der Suche nach "Feedback" (Zitat Atkinson): Wie viel waren die 15 Siege zum Start in die Saison tatsächlich wert? Dementsprechend wehte ein Hauch von Playoffs durch die Arena, ein hartes Foul von Tatum gegen Mitchell sorgte für zusätzlichen Pfeffer.

Die beiden Teams kennen sich gut, im letzten Jahr traf man in den Playoffs aufeinander. Da verloren die Cavs in fünf Spielen, mussten aber komplett auf Jarrett Allen und in zwei Spielen auf Mitchell verzichten (Boston spielte ohne Kristaps Porzingis). Es gibt im Osten noch die New York Knicks, die aufmüpfigen Orlando Magic, vielleicht kommen sogar die Philadelphia 76ers noch aus dem Quark. Es war allerdings kein Zufall, dass beide Seiten nach dem Spiel schon dem Rematch Anfang Dezember in Cleveland entgegenfieberten. "Wir sehen sie in zwei Wochen wieder. Bis dahin können wir noch einiges verbessern."