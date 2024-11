"Wie die Basketball-Version von Pac-Man": Franz Wagner mischt die NBA auf

© getty

Franz Wagners Entwicklung bei den Orlando Magic: "Mich überrascht gar nichts mehr"

Damit hat der Deutsche zweifellos recht, aber unter diesen fünf braucht es oft auch eine Nummer eins, gerade nach dem langfristigen Ausfall von Magic-Star Paolo Banchero. Wagner war hinter "1a" Banchero quasi die "1b", musste nach dessen Verletzung aber gerade offensiv in einem Team vorangehen, dass in dieser Hinsicht immer noch große Probleme hat - aktuell Rang 25 mit einem Offensive Rating von 109.2, nur fünf Kellerkinder sind noch schlechter.

Dieser Schritt scheint Wagner gelungen zu sein: Er war gut in die Saison gestartet, wurde Ende Oktober aber krank und kämpfte sich mehr schlecht als recht durch ein paar Begegnungen. Genau in diese Zeit fiel Bancheros Verletzung, die Magic verloren fünf Spiele am Stück. Mittlerweile ist Wagner aber wieder voll da: Rund 29 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists legte er in den letzten sechs Spielen im Schnitt auf, bei 47 Prozent aus dem Feld und 37 Prozent von der Dreierlinie. Gerade das Shooting, seine große Achillesferse in der vergangenen Saison, kann manchmal kommen und gehen, aber insgesamt hat sich der vielseitige Forward stabilisiert, trifft gerade aus dem Midrange und die Dreier aus der Ecke gut. Obwohl er es mit den besten Verteidigern der Gegner zu tun bekommt. "Mich überrascht gar nichts mehr", sagte Bruder und Teamkollege Moritz. "Mir ist es egal, wie viele 30-Punkte-Spiele er macht, denn das ist mittlerweile normal."

Fortschritte macht Franz in seiner mittlerweile vierten NBA-Saison dabei nicht nur als Spieler, sondern auch als Anführer. "Da hat er einen großen Schritt nach vorn gemacht", bestätigte Guard Anthony Black nach dem 109:99 bei den Phoenix Suns in der Nacht auf Dienstag: "Er spricht jetzt mittlerweile viel, gibt Kommandos und teilt uns seine Eindrücke mit."