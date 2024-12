Vorsicht vor den "Terror Twins"! Warum die jungen Houston Rockets schon jetzt ein Top-Team in der NBA sind

© getty

Houston Rockets: Der beste Saisonstart seit James Harden & CP3

Mit dem ersten Viertel der Saison im Rücken weisen die Houston Rockets eine 14-6 Bilanz auf, stehen an zweiter Stelle in der Western Conference und haben beim Net-Rating den drittbesten Wert der Liga (+8,4). Das gelang den Rockets das letzte Mal in der 2017/18 -Saison, als man mit James Harden und Chris Paul nur 17 Spiele verlor und bis in die Conference Finals marschierte.

Doch lassen wir die historischen Vergleiche mal beiseite: Das Team von Coach Ime Udoka ist das drittjüngste Team der Liga (25,0 Jahre) und erobert mit Disziplin, Teamgeist und vor allem Verteidigung die Liga im Sturm. Neun der letzten elf Spiele wurden gewonnen, dabei schlug man unter anderem die New York Knicks, zweimal die LA Clippers und die Indiana Pacers.