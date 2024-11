NBA Cup: Wie funktioniert das In Season Tournament? Der Modus, die Regeln und alle Termine bis zum Finale

© getty

NBA Cup: Spielplan, Termine, Datum

Jedes Team muss innerhalb der Gruppe genau vier Spiele absolvieren - je zwei daheim und zwei auswärts. Diese Spiele gehören zur normalen Regular Season von 82 Spielen, werden aber auch für den NBA Cup gewertet. Diese Spiele finden im November und Dezember an insgesamt sieben Spieltagen statt. Diese Spieltage werden jeweils am Dienstag und Freitag ausgetragen - in Deutschland also fast immer am späten Abend bzw. in der Nacht auf Mittwoch/Samstag. Nicht jedes Team ist also an jedem Spieltag im Einsatz.

· 1. Spieltag: 13. November (Mi), 8 Spiele

· 2. Spieltag: 16. November (Sa), 12 Spiele

· 3. Spieltag: 20. November (Mi), 6 Spiele

· 4. Spieltag: 23. November (Sa), 8 Spiele

· 5. Spieltag: 27. November (Mi), 5 Spiele

· 6. Spieltag: 29./30. November (Fr/Sa), 10 Spiele

· 7. Spieltag: 4. Dezember (Mi), 11 Spiele

Die sechs Gruppensieger ziehen ins Viertelfinale ein, auch die beiden besten Zweiten kommen weiter. Um die zu ermitteln, zählen der direkte Vergleich, die Punktedifferenz und schließlich die Zahl der erzielten Punkte. Im unwahrscheinlichen Fall, dass es danach immer noch keine Klarheit herrscht, kommt die Bilanz der letzten Regular Season ins Spiel, als letzte Möglichkeit muss gelost werden.

Ab dem Viertelfinale wird dann im K.o.-Modus der neue Champion ermittelt. Die Halbfinals und das Endspiel werden dabei in Las Vegas ausgetragen. Das Finale fließt dabei nicht in die Regular Season mit ein, zwei Teams werden also insgesamt 83 Saisonspiele bestreiten.