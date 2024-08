NBA News und Gerüchte: Spind von Kobe Bryant wird für Rekordsumme verkauft - Gordon Hayward verkündet Karriereende

© getty

NBA News: Gordon Hayward verkündet Karriereende

Gordon Hayward hat sein Karriereende als Basketballer in den sozialen Medien verkündet - nach 14 Saisons in der NBA. "Es war eine unglaubliche Reise und ich bin so dankbar für jede Person die mir geholfen hat, mehr zu erreichen, als ich mir jemals vorgestellt habe", schrieb Hayward.

Der heute 34-Jährige kam als 9. Pick im Draft 2010 in die Liga, wo er seine ersten sieben Saisons in Utah verbrachte. Im siebten Jahr dort kam ihm die einzige All-Star-Nominierung seiner Karriere zu, auf dem Höhepunkt seiner Karriere unterschrieb er im folgenden Sommer einen teuren Vertrag bei den Boston Celtics. Im ersten Spiel dort erlitt er eine fürchterliche Beinverletzung, mit der er lange zu kämpfen hatte.

Er erreichte jedoch wieder seine Höchstform und kam noch einmal als Hoffnungsträger zu einer neuen Franchise, den Charlotte Hornets. Dort hatte er jedoch auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, der Teamerfolg blieb trotz einiger Highlights im Zusammenspiel mit LaMelo Ball aus. Im vergangenen Februar schloss sich Hayward den Oklahoma City Thunder per Trade an, konnte der jungen Star-Truppe um Shai Gilgeous-Alexander in den Playoffs jedoch kaum noch helfen.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Ich möchte all meinen Fans danken, die mich bei Höhen und Tiefen unterstützt haben", schrieb Hayward: "Ich werde mich immer an alle ermutigenden Nachrichten erinnern und die Momente, die wir in der ganzen Welt geteilt haben. Ihr habt mich immer inspiriert, große Träume zu haben und mich jeden Tag zu verbessern. Ich fordere auch alle jungen Spieler heraus, das Gleiche zu machen!"

Haywards Pläne für die Zeit nach seiner Karriere als Basketballer sind wohl bereits gefestigt. Er gründete vor einigen Jahren die Produktionsfirma Whiskey Creek mit seinem Geschäftspartner Simon Hacker und will dort nun eine größere Rolle einnehmen, wie IndieWire berichtet. Zudem will die Firma in Zukunft auch eigene unabhängige Filme veröffentlichen.