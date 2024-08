NBA, News und Gerüchte: "Das ist einfach nur schwach!" Dennis Schröder geht auf Superstar los

© getty

NBA Gerücht: Steve Kerr vor Rücktritt bei Team USA

Steve Kerr führte Team USA bei den Olympischen Spielen in Paris zur fünften Goldmedaille in Folge, er plant jedoch offenbar einen Rücktritt als Head Coach der Nationalmannschaft. Das berichtet Marc Stein (The Stein Line). Schon in der Vorbereitung für Olympia hatte der legendäre Warriors-Coach dies angedeutet. "Für mich ist das ein Zwei-Jahres-Kreislauf", sagte er damals gegenüber The Athletic.

"Pop hat eine Weltmeisterschaft und Olympia gecoacht. Nun bin ich an der Reihe, und genau so sollte das für mich sein", führte Kerr aus. Er übernahm die Position im Jahr 2021, bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr holte die US-Truppe ohne die größten Namen nur den vierten Platz.

Stein habe auch von möglichen Nachfolgern gehört, diese liegen ohnehin nahe. Demnach kommen Erik Spoelstra von den Miami Heat und Tyronn Lue von den L.A. Clippers in Frage, die beiden Assistant Coaches bei Team USA.