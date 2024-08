NBA News und Gerüchte: Superstar steigt bei PSG ein - Olympia für Tatum eine "schwere Erfahrung"

© getty

NBA, News: Ice Cube will 3x3-Olympiasieger herausfordern

Bei den Olympischen Spielen in Paris gewannen die deutschen 3x3-Frauen sensationell Gold. Bei den Männern ging der Olympiasieg in der Halfcourt-Basketballvariante an die Niederlande. Der Rapper und Schauspieler Ice Cube, der in den USA seine eigene 3x3-Liga namens BIG3 gegründet hat, will die neuen Olympiasieger nun herausfordern. Das Preisgeld: stolze 150.000 Dollar. Angeblich hat die FIBA allerdings etwas dagegen.

"Wir haben die Goldmedaillensieger aus den Niederlanden herausgefordert", erklärte Liga-Mitbegründer Jeff Kwatinetz auf X. "Sie haben angenommen. Dann hat sich die FIBA eingeschaltet und ihnen gedroht, sie aus dem Eurocup zu werfen und zu sperren. Nur für ein Freundschaftsspiel gegen uns. Wovor haben sie Angst?" Ice Cub selbst sagte bei CBS Sports, dass die FIBA "Angst vor BIG3" habe.

Es könnte sich allerdings auch um ein logistisches Problem handeln: Während BIG3 das Duell am Rande des eigenen All-Star-Wochenendes am 18. August in Boston abhalten will, beginnt die Europameisterschaft in Wien schon vier Tage später am 22. August.