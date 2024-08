NBA News und Gerüchte: Charles Barkley kritisiert Fitness von Joel Embiid - FIBA wohl gegen NBA-Stars bei 3x3-Olympia

© getty

NBA Gerüchte: Warriors halten weiter an Podziemski fest

Die Golden State Warriors haben einen Trade für Lauri Markkanen noch nicht aufgegeben, wollen jedoch weiterhin nicht Brandin Podziemski dafür aufgeben. Das berichtet Marc Stein (The Stein Line). "Die Warriors werden weiter als leidenschaftlichster Interessent von Markkanen angesehen", schrieb Stein am Sonntag. Sie hätten bisher jedoch weder Podzienski noch Jonathan Kuminga in einem Tradeangebot inkludiert, stattdessen hauptsächlich zukünftiges Draftkapital angeboten.

Die Warriors haben bis 2031 insgesamt sechs Erstrundenpicks abzugeben. Podziemski überzeugte als 19. Pick des Draft 2023 mit 9,2 Punkten und 3,7 Assists in 74 Partien für Golden State, womit er in der Wahl um den Rookie des Jahres als Fünfter abschloss. Nach dem Abgang von Klay Thompson ist für ihn in der kommenden Saison vermutlich eine größere Rolle eingeplant.

Markkanen verdient in der kommenden Saison 18,0 Millionen Dollar, bevor er zum Free Agent wird. Der 2,13-Meter-Mann schaffte seinen Durchbruch nach fünf durchwachsenen Jahren in Chicago und Cleveland in der Saison 22/23 bei den Jazz. Dort wurde er mit 25,6 Punkten und 8,6 Rebounds pro Spiel bei 49,9 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent von Downtown zum All-Star und Most Improved Player gewählt, in der vergangenen Spielzeit war er ähnlich gut.