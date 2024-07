NBA News und Gerüchte: Kyrie Irving unterzieht sich Operation - New York Knicks suchen Ersatz für Isaiah Hartenstein

© getty

New York Knicks zeigen Interesse an Clint Capela

Die New York Knicks haben sich in der Offseason mit Mikal Bridges verstärkt, mussten sich dafür jedoch von Isaiah Hartenstein trennen. Damit ist der Frontcourt nicht mehr so tief besetzt wie noch in der Vorsaison, als der Deutsche phasenweise auch als Starter glänzte, da Mitchell Robinson lange verletzt war.

Die Knicks zeigten laut Ian Begley (SNYtv) wohl Interesse an Clint Capela. Der Big Man der Atlanta Hawks sei laut übereinstimmenden Medienberichten weiter verfügbar auf dem Trademarkt, sein potenzieller Ersatz in Atlanta steht mit Onyeka Okongwu schon bereit. Capela stehen in der kommenden Saison 22,2 Millionen Dollar zu, bevor er zum Free Agent wird.

Capela steuerte in der vergangenen Saison 11,5 Punkte, 10,6 Rebounds und 1,5 Blocks in 73 Spielen für die Hawks bei. In der Saison 2020/21 führte er die Liga sogar mit 14,3 Rebounds pro Partie an.