NBA News und Gerüchte: Commissioner Adam Silver verteidigt "langweilige" Offseason - Verstärkung für Milwaukee Bucks

NBA News: Commissioner Adam Silver verteidigt "langweilige" Offseason

Die Anfang Juli gestartete NBA-Offseason hat mal wieder zu neuen Verträgen in Milliardenhöhe geführt, der eine oder andere Superstar wie Paul George hat auch ein neues Zuhause gefunden. Insgesamt wurde die Offseason aber deutlich von der drohenden "Second Apron" beeinflusst, der zweiten Stufe der NBA-Luxussteuer, die mittlerweile greift und die scharfe Einschränkungen mit sich führt. Teams, die in Sachen Gehalt die "Second Apron" überschreiten - sie liegt aktuell bei rund 190 Millionen Dollar - zahlen nicht nur ordentlich drauf, sondern werden in Sachen Trades und Vertragsvergabe massiv eingeschränkt.

Diese neue Realität hatten in der Offseason mehrere Teams als Grund für vorsichtigeres Handeln angeführt. "Wir leben jetzt in der Apron-Welt", sagte etwa Lakers-GM Rob Pelinka. "Wir haben gesehen, wie Teams auf Championship-Level oder direkt darunter Spieler verloren haben. Das ist ein direktes Resultat der Apron."

Commissioner Adam Silver hat die neuen Regeln am Dienstag in Las Vegas verteidigt. "Ich weiß, dass es Berichte gab, wonach der Sommer aus Sicht der Fans langweilig war. Das sehe ich ganz anders", betonte der 62-Jährige. Schließlich hätten viele wichtige Spieler das Team gewechselt. "Gleichzeitig denke ich - auch wenn ich nicht will, dass es langweilig wird -, dass das neue System allen 30 Teams bessere Chancen im Wettbewerb gibt. Wir sind auf dem besten Wege dahin."

Führen die Regeln mehr und mehr dazu, dass es keine Dynastien mehr gibt? Immerhin gab es in den letzten sechs Jahren sechs verschiedene Champions. "Solange wir annähernd gleiche Voraussetzungen schaffen, bin ich mit Dynastien genauso glücklich wie mit neuen Spitzenteams jedes Jahr", sagte Silver.

Der Commissioner sprach auch über den neuen Mediendeal, der der Liga Berichten zufolge unglaubliche 76 Milliarden Dollar über elf Jahre einbringen soll. Dieser sei noch nicht finalisiert. Erst danach werde man sich ausgiebig mit dem Thema Expansion beschäftigen. "Für manche sieht es so aus, als würden wir Geld drucken, wenn wir expandieren", erklärte Silver. Durch neue Partner würden aber auch die Zahlungen an die übrigen Teams kleiner werden: "Dabei ist es genauso wie in jeder anderen Firma, wenn man Eigenanteile verkauft."