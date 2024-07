"Ihm ist das scheißegal": LeBron James spricht über seinen Sohn Bronny - und die Free Agency

© getty

LeBron James nicht erzürnt von Free Agency

James verriet zudem, dass er anders als zuvor berichtet auf Gehalt verzichtet hat in seinem neuen Vertrag. Im Gespräch waren Berichten zufolge zwischenzeitlich bis zu 20 Millionen Dollar weniger, zeitweise hatte es geheißen, er hätte gar nicht auf Geld verzichtet, am Ende waren es knapp 3 Millionen. Kein riesiger Anteil bei nach wie vor über 100 Millionen, doch damit haben die Lakers bessere Chancen, unter dem Second Apron zu bleiben.

"In einer Beziehung ist Verpflichtung wichtig", sagte James: "Man muss Dinge tun, die beiden Seiten helfen. Wir sind nun seit fast sieben Jahren in einer beruflichen Beziehung". Durch den Verzicht hatte James sich laut seines Agenten Rich Paul erhofft, einen Free Agent über die Midlevel-Exception in Höhe von 12,9 Millionen Dollar zu verpflichten.

Die kolportierten Wunschspieler wie Klay Thompson, James Harden und DeMar DeRozan bekamen auf dem freien Markt jedoch deutlich mehr Geld und entschieden sich für andere Mannschaften. "Tango tanzt man zu zweit", sagte James trocken: "Unser Front Office hat alles versucht, aber es hat nicht geklappt. Das ist okay. Ich bin schon lange genug in diesem Geschäft um zu verstehen, dass es manchmal nicht passiert."

"Klay ist ein großartiger Spieler, DeMar natürlich auch", führte James aus: "Jonas Valanciunas war einer der Spieler mit dem wir redeten, bevor er nach Washington ging. Wir schauen nun weiter, wie wir besser werden können." Valanciunas kriegt von den Washington Wizards in den nächsten drei Jahren zehn Millionen pro Saison, weniger als die Midlevel-Expection.