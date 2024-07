NBA News und Gerüchte: Nächste Vertragsverlängerung! Boston Celtics sprengen alle finanziellen Grenzen

© getty

NBA News: Boston Celtics verlängern langfristig mit Sam Hauser

Die Boston Celtics haben mit einem weiteren Spieler der vergangenen Meistersaison verlängert: Wie sein Berater gegenüber ESPN bestätigte, hat sich Forward Sam Hauser mit den Celtics auf eine Vertragsverlängerung bis 2029 geeinigt. Der neue Vierjahresvertrag greift ab 2025 und bringt ihm über vier Jahre insgesamt 45 Millionen Dollar ein.

Der 26-Jährige hatte 2021 bei den Celtics unterschrieben, zuvor war er im Draft nicht ausgewählt worden. In der vergangenen Saison traf er in insgesamt 79 Einsätzen über 42 Prozent seiner Dreier und legte im Schnitt 9,0 Punkte auf.

In der laufenden Offseason hatten die Celtics schon teure Verträge an Jayson Tatum (fünf Jahre, 315 Mio. Dollar) und Derrick White (vier Jahre, 125 Mio. Dollar) ausgehändigt. Damit steigen die Gehaltszahlungen weiter an: Stand jetzt würde das Team in der Saison 2025/26 Gehälter in Höhe von 225 Millionen Dollar zahlen, obendrauf kämen 210 Mio. Dollar an Luxussteuer. Das wäre der teuerste Kader der NBA-Geschichte, aktuell stehen die Phoenix Suns in dieser Saison bei 432 Mio. Dollar.

Stemmen müsste diese Gehälter vermutlich ein neuer Besitzer: Mehrheitseigner Wyc Grousbeck hatte Anfang des Monats angekündigt, seine Anteile bis Ende 2024 oder Anfang 2025 verkaufen zu wollen.