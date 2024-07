"Das wird es nie wieder geben": Ist die Zeit der Dynastien in der NBA wirklich vorbei?

© getty

NBA: OKC hat die besten Chancen auf langjährige Dominanz

Bei einem Blick durch die gesamte Liga wird jedoch auch klar, dass die Celtics nicht die beste Chance auf eine Dynastie haben. Am besten aufgestellt für die neuen Regelungen der CBA sind die Oklahoma City Thunder. Die junge Mannschaft sammelte schon in der Vorsaison wichtige Erfahrung in den Playoffs und wird viel Zeit haben, zusammenzuwachsen. Shai Gilgeous-Alexander hat noch ein paar Jahre als relativ günstiger Superstar vor sich, Jalen Williams, Chet Holmgren, Cason Wallace und Jaylin Williams sind noch extrem preiswert bei ihren Rookieverträgen.

Die Thunder galten in der Free Agency als ein Kandidat für einen großen Splash, mit dem beispielsweise Paul George nach Oklahoma City gewechselt wäre. Thunder-GM Sam Presti hielt jedoch an seinem langfristigen Rebuild fest, mit Isaiah Hartenstein wurde die Mannschaft dennoch sehr sinnvoll und zu keinem riesigen Preis verbessert. Die Thunder bekommen von den Wettmärkten die zweitbesten Chancen für den Titel nächste Saison zugesprochen.

Die jungen Thunder sind schon sehr gut und haben weiter einen riesigen Schatz an Picks vor sich. Allein in der kommenden Saison könnten sie bis zu fünfmal in der ersten Runde zuschlagen dürfen, bis 2029 haben sie insgesamt 13 potenzielle Picks in der ersten Runde. Falls neben SGA auch Holmgren und Williams irgendwann sehr teuer werden, könnte das Trio dennoch immer wieder mit jungen Talenten ergänzt werden. Bei so vielen Picks wird sicher noch der ein oder andere Rotationsspieler rausspringen.

Die Thunder sind sehr gut aufgestellt, über die nächsten zehn Jahre immer wieder sehr gute Mannschaften zu stellen. Doch selbst dann muss noch viel passieren, um überhaupt zwei Titel zu gewinnen, geschweige denn drei oder vier.

Falls es die NBA noch 30 Jahre gibt, wird es höchstwahrscheinlich auch wieder eine Dynastie mit dem Erfolg der Warriors geben. Doch bis dahin könnte durchaus so viel Zeit verstreichen, dass Curry oft genug sagen kann: "Seht Ihr, Ich habe es euch gesagt!"