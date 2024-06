NBA News und Gerüchte: Celtics-Center Kristaps Porzingis verpasst Olympische Spiele - Rockets wollen Kevin Durant

© getty

NBA News: Kristaps Porzingis verpasst Olympische Spiele

Der NBA-Titel mit den Boston Celtics kostet Center Kristaps Porzingis die Olympia-Teilnahme: Wie das Team am Dienstag bekanntgab, muss der 28 Jahre Lette "in den kommenden Tagen" unters Messer und kann damit nicht am Qualifikationsturnier Anfang Juli in Riga teilnehmen: Dort trifft Lettland in der Gruppenphase auf Georgien und die Philippinen.

Porzingis hatte sich in Spiel 2 der Finals eine "seltene" Beinverletzung zugezogen. Er verpasste die beiden kommenden Spiele, kehrte für das entscheidende Spiel 5 aber zurück. Dennoch könne er mit der Verletzung "nicht das konstante Level erreichen, das für den olympischen Wettbewerb notwendig sei". Wie lange er ausfallen wird, wird laut Team-Präsident Brad Stevens erst nach dem Eingriff klar sein. Porzingis selbst sprach im Vorfeld von "ein paar Monaten".