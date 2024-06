NBA News und Gerüchte: Dallas Mavericks finden Abnehmer für Tim Hardaway Jr.

NBA News: Dallas Mavericks schicken Tim Hardaway Jr. nach Detroit

Die Dallas Mavericks haben offenbar einen Abnehmer für Tim Hardaway Jr. gefunden. Laut ESPN geht der 32 Jahre alte Shooting Guard im Paket mit drei Zweitrundenpicks zu den Detroit Pistons. Im Gegenzug bekommen die Mavs in Quentin Grimes ebenfalls einen Shooting Guard - und vor allem Spielraum in Sachen Gehalt.

Hardaway Jr. hätte in der kommenden Saison nämlich 16,2 Millionen Dollar verdient, war in der zweiten Saisonhälfte aber Stück für Stück aus der Rotation von Coach Jason Kidd gerutscht und spielte in den Playoffs fast gar keine Rolle mehr. Da der 24 Jahre alte Grimes nur 4,3 Millionen Dollar im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages bekommt, haben die Mavs nun Spielraum, um Derrick Jones Jr. mehr Gehalt anzubieten als 5,2 Millionen Dollar - auf diese Summe wären sie als Luxussteuer zahlendes Team beschränkt gewesen. Jones Jr., für General Manager Nico Harrison Priorität "1a und 1b" in der Offseason, darf sich als Free Agent sein neues Team aussuchen.

Hardaway Jr. war im Zuge des Porzingis-Trades im Januar 2019 nach Dallas gekommen. Er legte in seiner Zeit bei den Mavs im Schnitt 15,2 Punkte auf. Grimes war erst vor der Trade Deadline um Februar nach Detroit gekommen. Er kommt in seiner Karriere auf 8,5 Punkte pro Partie.