Noten zu Spiel 5 der NBA Finals: Luka Doncic von zwei Totalausfällen umgeben - bei den Celtics hagelt es Einsen

Dallas Mavericks: Die Reservisten

Dereck Lively II: Nach zwei guten Leistungen spielte Lively eher wieder wie in den ersten beiden Partien. Nahm 5 Fouls in 24 Minuten auf und konnte weder offensiv noch defensiv viel Nützliches beitragen. Note: 5

Maxi Kleber: Strahlte von Downtown erneut kaum Gefahr aus, auch wenn er direkt gegen Porzingis zweimal versuchte, den tiefen Drop zu bestrafen. Erst war sein Wurf deutlich zu kurz, dann kam der Ball in ungewohnt flacher Wurfkurve aus der Hand und ohne Touch gegen den Ring. Sah auch defensiv einige Male nicht so gut aus wie sonst in 13 Minuten. Note: 4

Josh Green: Steuerte Punkte bei in potenziell wichtigen Phasen indem er seine ersten vier Dreier traf (4/6 am Ende) und verteidigte solide in 22 Minuten. Note: 1,5

Dante Exum: Traf seinen einzigen Wurf der Partie für Drei und strahlte wie immer Energie aus in knapp neun Minuten. Note: 2

Tim Hardaway Jr.: Konnte nach seiner Showeinlage in Spiel 4 nichts beitragen in knapp neun Minuten außer drei Fouls. Note: 4

Jaden Hardy/Dwight Powell/A.J. Lawson/Olivier-Maxence Prosper: Durften in der Garbage Time noch aufs Parkett. Keine Bewertung.