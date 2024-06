Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Was macht Dirk Nowitzki heute?

2011 gewann Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks den ersten NBA-Titel in der Historie der Franchise. In diesem Jahr haben die Mavs in den NBA Finals erneut die Chance, die Larry O'Brien Trophy zu gewinnen. In der Finalserie treffen die Texaner auf die Boston Celtics.

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Dirk Nowitzki hat seine NBA-Karriere 2019 beendet, für die Dallas Mavericks wird die deutsche NBA-Legende in den Finals demnach nicht auflaufen.

SPOX verrät Euch im Folgenden, was Dirk Nowitzki heute macht.