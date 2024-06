Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Spielt Dirk Nowitzki noch für die Mavs?

20 Jahre lang ist Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks in der NBA aufgelaufen. Seine Karriere hat der 45-Jährige im Jahr 2019 als Maverick beendet. Der Würzburger hat bei den Dallas Mavericks eine überragende Karriere hingelegt. Unter anderem wurde Nowitzki zum Regular Season MVP gewählt, insgesamt 14 Mal wurde er für das All-Star-Team nominiert.

Seinen größten Triumph konnte der Deutsche mit den Dallas Mavericks 2011 feiern. In diesem Jahr gewann er unter anderem mit Jason Kidd, der aktuell der Coach der Mavericks ist, die NBA-Finals.

Mittlerweile ist der Rücktritt des Deutschen fünf Jahre her. Seit seinem Rücktritt wurde Dirk Nowitzki mehrfach für seine Erfolge ausgezeichnet. So wurde er 2023 für seine Erfolge in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Seit 2022 wird seine Rückennummer 41 bei den Mavs nicht mehr vergeben, zudem steht eine Statue des Deutschen vor dem Stadion der Texaner.