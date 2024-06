Boston Celtics vs. Dallas Mavericks live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Spiel 2 der Mavs in den NBA Finals im TV und Livestream?

Nach dem deutlichen Sieg der Boston Celtics in Spiel 1 sind die Dallas Mavericks am Montag (10. Juni) schon etwas unter Zugzwang. Die Partie beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht.

Wie schon zum Auftakt der Best-of-Seven-Serie ist der Austragungsort der TD Garden in Boston. Erst in den nächsten beiden Spiele genießen die Mavs Heimrecht, anschließend geht es im Wechsel weiter.

In jedem Fall erwartet uns ein weiteres Spektakel, wenn die größten Stars der NBA um Luka Doncic sich auf dem Court messen.

