"Will nicht nur Sohn von LeBron James sein": Bronny James spricht über NBA-Zukunft

Bronny James hat noch keine Entscheidung über NBA Draft getroffen

Bei der Combine machte Bronny, der von ESPN derzeit auf Rang 98 der besten verfügbaren Spieler gelistet ist, zunächst einen guten Eindruck. Bei einem Shooting Drill verwandelte der Guard 19 von 25 Dreiern, dazu überzeugte James beim Vertical Jump mit einem starken Wert von 1,03 Meter.

Das erste Trainingsspiel lief dagegen nicht so gut, in 19 Minuten verbuchte der Teenager lediglich 4 Zähler (2/8 FG) und 4 Rebounds, was für Bronny aber kein Grund zur Sorge war. "Meine Aufgabe ist es, ein Rollenspieler zu sein und das Spiel auf die richtige Art und Weise zu spielen, indem ich meine Mitspieler einsetzte", versicherte James. "Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich habe das Gefühl, dass ich hier definitiv hin gehöre."

Gerüchten zufolge wird James im Draft bleiben, noch hat der 19-Jährige aber Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. "Ich werde viel alleine darüber grübeln, wo ich sein möchte und was mein Herz mir sagt". Der NBA Draft 2024 findet am 26. und 27. Juni in New York City statt, bis zum 29. Mai muss James entschieden haben, ob er wirklich im Draft bleiben möchte.