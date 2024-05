NBA News: Kristaps Porzingis fehlt Boston Celtics zum Start der Conference Finals

Der Lette laboriert weiterhin an einer Wadenzerrung, mache jedoch Fortschritte: Im Team sei man optimistisch, dass er im Laufe der Conference Finals zurückkehren könnte.

Der Gegner für Boston steht dabei noch nicht fest, er entscheidet sich erst am Sonntag in Spiel 7 zwischen den New York Knicks und den Indiana Pacers. Spiel 1 der Conference Finals findet in der Nacht auf Mittwoch statt.

Porzingis hatte sich in Spiel 5 der Erstrundenserie gegen die Miami Heat (4-1) an der Wade verletzt und verpasste die Eastern Conference Semifinals gegen die Cleveland Cavaliers (4-1) komplett. In der Regular Season kam er im Schnitt auf 20 Punkte und 7,2 Rebounds.

Auch ohne Porzingis wären die Celtics, das in der Regular Season klar beste Team (64-18), klarer Favorit auf das Erreichen der NBA Finals.