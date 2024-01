NBA Mock Draft 2024: Eine Klasse ohne klares Mega-Talent

© getty

Tristan da Silva

Position: Forward

Forward Größe: 2,06 Meter

2,06 Meter Team: Colorado

Colorado Geburtstag: 15. Mai 2001 (22)

Tristan da Silva: Seine Stats 2023/24

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 14 31,8 15,9 52,0 38,6 5,1 2,9

Da Silva hat sich in seinen vier Jahren in Colorado zu einem richtig guten Schützen entwickelt: In 104 Spielen sind es nun 38 Prozent von Downtown für die Buffaloes, wobei er in dieser Saison sogar fünf Versuche pro Partie nimmt. Wirklich explosiv ist der Münchner zwar nicht, dafür besitzt er für die Forward-Position eine gute Größe.

Dazu besitzt da Silva guten Touch und fügt sich gut in ein Team ein. Schon im Vorjahr wurde da Silva ins All-Pac-12-Team gewählt, das dürfte sich in dieser Saison wiederholen. Womöglich gelingt es ihm so - im Gegensatz zu Bruder Oscar, der derzeit für den FC Barcelona aktiv ist - einen Platz in der NBA zu ergattern.

Draft-Prognose: Außerhalb der Lottery in der ersten Runde