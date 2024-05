"Was für ein Biest": New York feiert phänomenalen Isaiah Hartenstein

© getty

"Sie wollen tough sein", meinte Donte DiVincenzo. "Das ist aber nicht ihre Identität und mehr brauche ich da gar nicht sagen. Man braucht nicht zu mir zu kommen, wenn du eh nicht kämpfen möchtest." Hartenstein war ebenfalls bereit, zu Beginn des zweiten Viertels war er an einem kleinen Tete-a-Tete beteiligt, wofür er ein Technical Foul kassierte.

"Meine Mitspieler sind meine Familie. Wenn sie in etwas hineingeraten, egal welche Situation, dann können sie immer auf mich zählen", stellte Hartenstein klar, der in Spiel 4 noch mit Problemen an der Schulter zu kämpfen hatte. Davon war diesmal nichts zu spüren, stattdessen verkörperte Hartenstein all das, was die Knicks in dieser Postseason ausmachtee und was den Deutschen für New York so unbezahlbar macht.

Und das womöglich auch über den Sommer hinaus. Hartenstein spielt den besten Basketball seiner Karriere und wird im Juli Free Agent. Derzeit kassiert der Deutsche moderate 8 Millionen Dollar für das Jahr, das dürfte sich 2024/25 mindestens verdoppeln. Den Knicks sind hier jedoch gewissermaßen die Hände gebunden, da sie Hartenstein maximal zwischen 16 und 17 Millionen Dollar für das erste Jahr anbieten können.