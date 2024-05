So nah sind die Mavs den Finals: Worauf es zwischen Dallas und den Minnesota Timberwolves ankommt

Wer vor den Playoffs auf diese Serie getippt hätte, wäre sicherlich um ein Vielfaches reicher. Die Timberwolves fertigten auf ihrem Weg die Phoenix Suns (4-0) ab und gewannen auch in überzeugender Manier ein Spiel 7 beim amtierenden Champion in Denver. Dallas auf der Gegenseite setzte sich gegen die L.A. Clippers sowie Top-Seed Oklahoma City Thunder durch, beide Teams räumten also echte Schwergewichte aus dem Weg.

In dieser Spielzeit trafen beide Teams bereits sechsmal aufeinander, unter anderem zu einem Preseason-Double-Header in Abu Dhabi. Während der Regular Season gewannen die Wolves drei der vier Duelle, allerdings haben sich die Mavericks seither enorm verändert (im letzten Duell bildeten Grant Williams und Richaun Holmes den Frontcourt) und traten nur in einem der vier Spiele in Bestbesetzung an. Kurzum: Wir können diese Vergleiche direkt in die Tonne kloppen. Schauen wir deswegen auf die Kader und worauf es in dieser Serie ankommt.