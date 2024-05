Kawhi Leonard verpasst auch Spiel 5 der Los Angeles Clippers gegen Dallas Mavericks

Leonard fällt aktuell mit Problemen im rechten Knie aus. Er werde am Dienstag nicht mit dem Team trainieren und sich weiter behandeln lassen, sagte Lue. "Er ist weiterhin nah am Team dran", betonte der Coach. "Er ist bei den Shootarounds und beim Training und nimmt alles auf. Wenn jemand einen Fehler macht und aus dem Spiel kommt, kann er ihnen so Tipps geben. Er kommuniziert viel und hilft uns auch, wenn er nicht spielt."

Der 32-Jährige hat neben Spiel 4 auch den Auftakt der Serie verpasst. Bei Spiel 2 und Spiel 3 stand Leonard auf dem Parkett, war aber ein Schatten seiner selbst, die Clippers verloren beide Spiele. Ohne ihn wurden allerdings beide Partien gewonnen.

Spiel 5 findet in der Nacht auf Donnerstag in Los Angeles statt (4 Uhr).

Bei den Mavericks ist ein Einsatz von Luka Doncic derweil wahrscheinlich. Der Slowene hatte sich in Spiel 3 am Knie verletzt und war bei der Niederlage in Spiel 4 sichtlich beeinträchtigt, auch wenn er insgesamt 45 Minuten spielte und ein Triple-Double auflegte (29 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists). Doncic habe im Training "alles" mitmachen können, sagte Head Coach Jason Kidd.

Sixth Man Tim Hardaway Jr. wird dagegen mit einem verstauchten Knöchel ausfallen.