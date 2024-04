"Hätte Kyrie mehr helfen müssen": Luka Doncic nimmt Schuld für Mavs-Pleite auf sich

Luka Doncic spielte mit einer Knieverletzung

Dennoch hat Doncic seinen Rhythmus in der Serie noch nicht wirklich gefunden, der Slowene legte zwar im Schnitt 29 Zähler auf, trifft aber nur 38,6 Prozent aus dem Feld und 26,5 Prozent von der Dreierlinie. Zu Beginn von Spiel 3 verletzte sich Doncic zudem am Knie und spielte am Sonntag mit einer Bandage. Das wollte der Superstar aber nicht als Ausrede zählen lassen. "Natürlich tut es weh, aber ich möchte hier keine Ausreden machen. Wir haben einfach zu schlafmützig begonnen, das muss sich ändern."

In der ersten Halbzeit trafen die Clippers 14 ihrer 21 Dreier, am Ende war es eine Erfolgsquote von 62 Prozent von der Dreierlinie (18/29 3P). Das war bei einer solchen Anzahl an Versuchen die viertbeste Ausbeute eines Teams aller Zeiten, zuletzt wurde es in der Bubble 2020 übertroffen - von den Clippers gegen Dallas, als L.A. die Mavs in Spiel 5 mit 154:111 überrollte.

Paul George und James Harden verwandelten 11 der 18 Triples, am Ende waren es die beiden verbleibenden Stars nach der Verletzung von Kawhi Leonard, die für L.A. die Serie ausglichen. "Wenn Kawhi nicht dabei ist, dann sind sie ein anderes Team", meinte Irving. "Es soll nicht respektlos klingen, aber sie spielen dann einfach ein bisschen freier und nehmen dann andere Würfe (...) Zum zweiten Mal hatte ich das Gefühl, dass wir darauf nicht ganz vorbereitet waren."