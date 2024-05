Eine alte Rivalität lebt neu auf! Warum die Indiana Pacers den New York Knicks gefährlich werden können

Knicks gegen Pacers - kaum eine Serie hat solch eine Tradition wie diese Paarung, in den Neunzigern gab es dieses Duell satte sechsmal und machte Reggie Miller zum Staatsfeind Nr. 1 im Big Apple. Es war die Zeit der letzten großen Knicks-Teams, seither konnte diese Zeit nicht mehr repliziert werden. Aber: Kein Knicks-Team ist so beliebt wie die neue Ausgabe unter Head Coach Tom Thibodeau.

In Jalen Brunson haben die Knicks endlich wieder einen Point Guard von All-NBA-Format, seine Serie gegen die Sixers zementierte seinen Status als absoluter Superstar in dieser Liga. 35,5 Punkte legte der Spielmacher in der Serie gegen die Sixers auf und stahl so sogar dem noch amtierenden MVP Joel Embiid die Show. Es war eine grandiose Serie, in der beide Teams hätten gewinnen können, letztlich setzten sich die Knicks mit ihrer Toughness und ihrem Hustle durch.