Das ist zu einfach für Luka Doncic: Erkenntnisse zu Spiel 1 zwischen Mavs und Wolves

© getty

Dallas Mavericks: Kyrie Irving kann auch erste Halbzeit

Aus Mavs-Sicht muss natürlich auch noch die furiose erste Halbzeit von Irving erwähnt werden, 24 seiner 30 Punkte erzielte der Guard in den ersten 24 Minuten. Es war eine Gala von Uncle Drew, der vor dieser Partie nur durchschnittlich 6 Zähler in der ersten Halbzeit erzielt hatte. In Minneapolis hielt er Dallas mit seinem ganzen Arsenal zunächst im Spiel.

11 von 14 aus dem Feld, kein einziger Dreier, nur zwei Freiwürfe. Es war "Getting Buckets" at his best. Irving drückte aufs Tempo, schüttelte einige Male Gegenspieler Edwards ab und hatte auch keine Angst davor, von Gobert abgeräumt zu werden.

"Ohne ihn wären wir zur Pause wohl mit 20 hinten gewesen", wusste auch Doncic. "Er hat uns Auftrieb gegeben und ich habe ihm dann nach der Halbzeit etwas geholfen." 63 Punkte erzielten die beiden zusammen, das reichte im Verbund mit der starken Defense, um auch eine katastrophale Shooting-Performance von draußen zu kaschieren. Dass dennoch ein Sieg raussprang, sollte ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf der Serie sein.

Das sah übrigens auch Coach Kidd so: "Wir haben nicht gut gespielt, sind aber dennoch nicht in Panik geraten. Wir sind hier der Außenseiter und in dieser Rolle werden wir aufblühen."