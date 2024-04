"Konnte nicht mehr viel beitragen": Miami Heat bangen nach Thriller um Jimmy Butler

Das berichtet Shams Charania von The Athletic, sodass es mehr als fraglich ist, ob der 34-Jährige im zweiten Play-In-Spiel gegen die Chicago Bulls, die sich gegen Atlanta souverän durchsetzten, mitwirken kann. Butler verletzte sich bei einem Layup-Versuch zum Ende des vierten Viertels, als Sixers-Forward Kelly Oubre Jr. auf Butlers Knie landete. Der Heat-Star biss zwar auf die Zähne und stand satte 40 Minuten auf dem Feld, doch in der zweiten Halbzeit war von Butler kaum noch etwas zu sehen.

Der Forward kam letztlich auf 19 Punkte (5/18 FG) und 5 Steals, nahm im vierten Viertel aber nur noch zwei Würfe und verbrachte die meiste Zeit im Angriff nur in den Ecken. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr viel beitragen konnte", meinte Butler im Anschluss. Danach humpelte Butler aus der Arena und soll zeitnah ein MRT bekommen.