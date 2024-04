NBA: Gordon Herbert hofft auf Zukunft von Dennis Schröder bei den Brooklyn Nets

In der Meisterrunde blickt Herbert daher vor allem auf Center Daniel Theis (Los Angeles Clippers) und die Brüder Moritz und Franz Wagner (Orlando Magic) - und traut dem Team von Theis aktuell etwas mehr zu. "Für Orlando ist es dieses Jahr wohl noch zu früh aber in zwei bis drei Jahren könnte es ein Team sein, das für Großes bestimmt ist", sagte der 65-Jährige: "In diesem Jahr gebe ich den Clippers gute Chancen, weit zu kommen."

Los Angeles kämpft aktuell gegen die Dallas Mavericks von Maximilian Kleber um den Viertelfinaleinzug, Orlando hat es mit den Cleveland Cavaliers zu tun. In beiden Serien steht es 2:2, vier Siege werden für ein Weiterkommen benötigt.