"Ein anderes Kaliber in Europa:" So bereitete die serbische Liga Dante Exum für ein spektakuläres Comeback bei den Dallas Mavericks vor

Dante Exum: Als Bust in Utah nach Europa

Exum wurde im Draft 2014 an fünfter Stelle von den Utah Jazz ausgewählt. Sein Potenzial als Modellathlet mit einem breiten Arsenal an Fähigkeiten war verlockend, er hatte knapp ein Jahr zuvor international auf sich aufmerksam gemacht mit einer Teilnahme beim Nike Hoop Summit als Teil vom World Select Team. Der Sprung von der Lake Ginninderra Highschool in Canberra ins Starting Lineup der Jazz stellte sich jedoch als zu groß heraus, nach Exums Rookiesaison erlitt er zudem einen Kreuzbandriss und musste ein ganzes Jahr aussetzen.

Anschließend machte er langsam Fortschritte, bevor er erneut durch Verletzungen ausgebremst wurde. In den vier Saisons von 2017 bis 2021 absolvierte er insgesamt nur 97 Partien für die Jazz und die Cavaliers. Für den damals 25-Jährigen kam der erste Aufenthalt in der NBA dann schon zum Ende, er wechselte zum FC Barcelona. Nach einer soliden Saison führte sein Weg zu Partizan Belgrad in der serbischen Liga, die bekannt für ihre aufgeheizte Atmosphäre ist.

Exum spielte unter Umständen, die man in Deutschland höchstens von besonderen Fußballspielen kennt und in den USA gar nicht. "In Serbien ist das eine andere Hausnummer. Das ist kein Vorwurf an die Fans in Dallas, das war heute großartig", sagte Exum nach dem Sieg gegen die Rockets und betonte: "Aber in Europa ist einfach ein anderes Kaliber. Dauerhaft werden Sprechchöre gesungen und gegrölt, manche Personen schauen gar nicht das Spiel und feuern nur die anderen Leute an."