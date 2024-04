NBA Play-In Tournament: Gegen LeBron James sollte man auch mit 39 Jahren nicht wetten

NBA Play-In Western Conference: Die SPOX-Prognose

Eine Abschlachtung im Halbfinale des In-Season Tournaments in Las Vegas, dazu der Blowout in New Orleans am Sonntag - in den entscheidenden Momenten zeigten die Lakers New Orleans in dieser Saison die Grenzen auf, auch deswegen sind die Gäste im 7-8-Game zu favorisieren. Aber: Kleine Mini-Serien haben ihre Tücken, vermutlich wird es diesmal deutlich enger zugehen, aber in knappen Spielen sahen die Pels in dieser Saison alles andere als gut aus. Und will wirklich jemand gegen LeBron in einem Do-or-Die-Spiel wetten?

Auch Kings gegen Warriors verspricht einiges, drei der vier Spiele endeten mit einem (!) Punkt Differenz. Die Dubs sind in dieser Saison auswärts das viertbeste Team der Liga (25-16), dazu gelang es schon in den vergangenen Playoffs, Sabonis zu limitieren. Es scheint möglich, dass Golden State als erster 10-Seed das Play-In übersteht, auch weil New Orleans verwundbar scheint.

Tipp: Lakers werden 7., Golden State 8.