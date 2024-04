NBA, News: Neue Stars für die San Antonio Spurs? Victor Wembanyama hat "einige Nachrichten" von NBA-Stars erhalten

© getty

Victor Wembanyama: "Ich habe Nachrichten erhalten!"

Doch anscheinend kümmern sich nicht nur die Spurs-Verantwortlichen um eine gemeinsame Zukunft mit Wembanyama, auch der ein oder andere NBA-Star scheint mit dem "Alien" zusammen spielen zu wollen: "Ja, ich habe einige Nachrichten erhalten", antwortete Wembanyama. "Auch von Talenten. Aber ich versuche, meine Rolle beizubehalten. Es ist eine ganz neue Welt, die ich unbedingt entdecken will. Sicherlich werde ich früher oder später damit zu tun haben, auch wenn ich in meiner Rolle als Spieler bleibe."

Neben dem möglichen Titel als Rookie of the Year könnte auch der Defensive Player of the Year an Wemby gehen, wenn auch unrealistisch. Auf die Frage, ob das Supertalent die Defensive so verändern könnte, wie Steph Curry die Offensive, meint der Franzose: "Die Verteidigung war schon immer ein Aspekt des Spiels, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Ich bin neugierig, das zu sehen. Und ich warte darauf, von meinen Trainern und Mannschaftskameraden herausgefordert zu werden, um neue, größere Rollen zu übernehmen. Es gibt viele Möglichkeiten und einige unkonventionelle, genau wie in der Offensive."