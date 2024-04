NBA: Schock für die New Orleans Pelicans! Zion Williamson verpasst Play-In-Finale

Wie die Franchise bekannt gab, wird Williamson mindestens zwei Wochen mit einer Oberschenkelzerrung fehlen, danach soll der Forward erneut untersucht werden. Williamson hatte im Play-In-Spiel gegen die Los Angeles Lakers 40 Punkte und 11 Rebounds aufgelegt, musste die Partie jedoch drei Minuten vor dem Ende verlassen, als es 95:95 stand.

Stattdessen legten die Lakers einen 15:9-Lauf hin und sicherten sich somit den 7-Seed und ein Duell mit dem amtierenden Champion, den Denver Nuggets. New Orleans bleibt dagegen noch eine Chance, um als 8-Seed in die Playoffs einzuziehen. In der Nacht auf Samstag empfangen die Pelicans (ab 3.30 Uhr live auf DAZN) die Sacramento Kings, gegen die New Orleans in dieser Saison alle fünf Spiele gewonnen hat.

Sollten sich die Pelicans hier durchsetzen, würde das Team aber fast die komplette Serie gegen Top-Seed Oklahoma City auf ihren Star-Forward verzichten müssen. Dieser hat in seiner Karriere noch kein Playoff-Spiel absolviert, auch 2021, bei der letzten Playoff-Teilnahme der Pelicans, fehlte der Top-Pick aus dem Jahr 2019 verletzungsbedingt.

Für Williamson ist dies besonders bitter, da dieser 2023/24 so fit wie nie zuvor war und immerhin 70 Spiele für die Pelicans absolvieren konnte. Der Forward legte dabei in durchschnittlich 31,5 Minuten 22,9 Punkte, 5,8 Rebounds sowie 5,0 Assists auf.