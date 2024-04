NBA, News: "Es ist wirklich schwierig!" Warriors-Coach Steve Kerr über die Beziehung zu Draymond Green

Nach der krachenden Pleite gegen die Sacramento Kings im Play-In der Western Conference ist die Saison der Warriors vorbei. In einer abschließenden Pressekonferenz ließ Steve Kerr die Spielzeit Revue passieren und kam vor allem auf Draymond Green zu sprechen. "Er ist einer der loyalsten Menschen, die ich je getroffen habe. Er ist einer der kämpferischsten und einer der klügsten Spieler, die ich je kennengelernt habe. Und doch trifft er diese Entscheidungen, die dem Team schaden, die nicht klug sind. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Das ist wirklich schwierig", meint Kerr.

Die zwischenzeitliche Sperre, die Green nach einem Schlag gegen Jusuf Nurkic absitzen musste, sei hingegen immens wichtig für die Karriere des 34-Jährigen gewesen: "Er hat Jordan (Poole) geschlagen. Er hat Rudy Gobert am Hals gepackt. Er schlug nach (Jusuf Nurkić). So etwas darf man nach den Grundgesetzen der Gesellschaft, den grundlegenden Normen, nicht tun, oder? Zu diesem Zeitpunkt war es also das Beste, was Draymond passieren konnte, als die Liga ihn suspendierte. Seine Karriere stand auf dem Spiel. Sie steht jeden Tag auf dem Spiel."

Insgesamt sprach Kerr in einer vierminütigen (!) Antwort über Green und probierte gleichzeitig die Beziehung von Green zur Franchise der Warriors zu erklären: "Draymond ist komplex. Seine Beziehung zu unserer Franchise ist komplex. Aber im Kern ist es eine tiefe Loyalität und Leidenschaft und Liebe, und wir teilen das mit ihm. Es ist wirklich schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Man versucht fast gar nicht, es zu vereinbaren. Man hilft ihm da durch und sorgt dafür, dass er die beste Version seiner selbst ist, und man treibt ihn weiter an."