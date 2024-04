NBA - Die SPOX-Awards: Über Victor Wembanyama braucht man nicht zu diskutieren

© getty

NBA: Die All-Defensive Teams

Wir sind keine Freunde von positionslosen All-Defensive Teams, einfach weil Bigs so viel wertvoller für eine Verteidigung sind. Entsprechend sieht so auch unser Team aus, es tummeln sich sechs echte Center darunter. Ein Shoutout geht an dieser Stelle auch an Isaiah Hartenstein, der im Second Team einen Platz bekommen hätte, allerdings zu oft unter 20 Minuten pro Spiel auf dem Feld stand und nach den neuen Regeln nicht mehr in Frage kommt. Gleiches gilt übrigens auch für Jonathan Isaac (Magic), der aber nicht einmal 900 Minuten in dieser Saison gespielt hat.

An dieser Stelle auch kurz noch unsere Teams, wenn man wie in Jahren zuvor nach Back- und Frontcourt unterteilt hätte: