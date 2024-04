Die All-NBA-Teams von SPOX: Für Anthony Davis bleibt kein Platz

© getty

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Position : Forward

: Forward Stats 23/24: 33,9 Punkte, 9,2 Rebounds und 9,8 Assists bei 48,8 Prozent FG und 38,4 Prozent Dreier in 37,5 Minuten (69 Spiele)

Übrigens: Die Reihenfolge in unserem First Team entspricht auch unserer MVP-Rangliste, entsprechend bleibt für Doncic nur Rang drei in einem abermals hochklassigen Rennen. Doncics On/Off-Werte sind dank der vergangenen Wochen zwar so gut wie noch nie zuvor in seiner Karriere (+9,4), aber zwei andere sind jeweils in diesen Kategorien noch besser und auch effizienter.

Das soll jedoch Doncics Leistung nicht schmälern. Offensiv ist er an einem Punkt angelangt, an dem er bisweilen machen kann, was er will. Auch in der Defense zeigte er sich zumindest bemüht. Mit nur 25 Jahren wird Doncic so mit großer Wahrscheinlichkeit sein fünftes First Team in sechs Jahren einsacken. Das gelang nicht einmal LeBron James ("nur" 3x First und 2x Second).