Die schlechteste Playoff-Halbzeit von Luka Doncic: Das lief für die Mavs schief in Spiel 1 bei den Clippers

Diese erste Halbzeit könnte sich noch rächen. Die Mavericks vergaben in L.A. eine goldene Gelegenheit frühzeitig die Kontrolle über die Serie zu erlangen, da Kawhi Leonard wie erwartet wegen seiner hartnäckigen Entzündung im Knie nicht mitwirken konnte. Es gibt bereits Gerüchte, dass der zweimalige Finals-MVP in Spiel 2 in der Nacht auf Mittwoch wieder zur Verfügung stehen könnte.

Umso bitterer war es aus Sicht der Texaner, dass die erste Halbzeit so weggeschenkt wurde. 30 Punkte in Halbzeit eins, nur gerade einmal 8 im zweiten Viertel. So kann man kein Playoff-Spiel gewinnen, auch wenn sich Dallas dank Luka Doncic und Kyrie Irving nach der Pause sichtbar steigerten und immer mal wieder an einem möglichen Comeback nach einem 28-Punkte-Rückstand schnupperten.