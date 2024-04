NBA - Der letzte Spieltag live: Drei Tickets für die Playoffs sind noch zu vergeben

NBA: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Vor Beginn: Bevor wir in die Details gehen. Hier mal die Situation in den beiden Conferences im Überblick. Die 20 Teilnehmer an den Playoffs und dem Play-In stehen zwar schon fest, aber es gibt noch drei direkte Playoff-Tickets zu vergeben und in Sachen Seeding ist auch noch vieles unklar, insbesondere an der Spitze der Western Conference, wo Denver, OKC und Minnesota alle die gleiche Bilanz aufweisen.

Osten Westen Platz Team Bilanz Rückstand Platz Team Bilanz Rückstand 1 Celtics 63-18 - 1 Thunder 56-25 - 2 Bucks 49-32 14 2 Wolves 56-25 - 3 Knicks 49-32 14 3 Nuggets 56-25 - 4 Cavs 48-33 15 4 Clippers 51-30 5 5 Magic 46-35 17 5 Mavs 50-31 6 6 Pacers 46-35 17 6 Pelicans 49-32 7 7 Sixers 46-35 17 7 Suns 48-33 8 8 Heat 45-36 18 8 Lakers 46-35 10 9 Bulls 39-42 24 9 Kings 45-36 11 10 Hawks 36-45 27 10 Warriors 45-36 11

Vor Beginn: Willkommen zum letzten Spieltag in der NBA - und der hat es in sich. Wir können uns nicht erinnern, dass an einem letzten Spieltag noch so viele Entscheidungen offen sind. Wenn sich da kein Liveticker lohnt, dann wissen wir auch nicht weiter.