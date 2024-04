NBA - Die Szenarien für den letzten Spieltag: Maximales Chaos vorprogrammiert, Franz Wagner und Orlando Magic mittendrin

Alle Szenarien im Überblick

So etwas gab es noch nie am letzten Spieltag. Keines der drei Teams hält das eigene Schicksal in den eigenen Händen! OKC könnte selbst mit einem Sieg noch abrutschen, wenn Denver die Partie in Memphis abgibt. Warum? OKC führt im Dreiervergleich (5-3), allerdings haben die Wolves den Vorteil, wenn man nur mit OKC die gleiche Bilanz teilt, da man mehr Siege in der Conference eingefahren hat (beide haben 12 Siege in der Division). Denver kann nur noch an die Spitzenposition springen, wenn beide Kontrahenten patzen.