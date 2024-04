"Das war ein wunderschönes viertes Viertel": Doncic bleibt ohne Punkte - Mavs zeigen ungewohnte Qualitäten

Dallas Mavericks: Die beste Defense des Monats in der NBA

Und diese präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung. Seit der Abschlachtung in Indiana (120:137) Anfang März weisen die Mavs ein Defensiv-Rating von 105,6 auf - der Spitzenwert in der NBA. Gepaart mit einer Top-10-Offense, geschuldet ob der Brillanz der beiden Stars im Backcourt, ist das ein Rezept, was die Mavs so gefährlich macht, auch wenn mit Dereck Lively II und Josh Green weiterhin zwei Rotationsspieler fehlen.

Das Rennen um die Playoffs bleibt dennoch weiterhin eng, da Phoenix ebenfalls gut in Form ist. Der Vorsprung auf Rang sieben (New Orleans) beträgt weiterhin nur ein Spiel, die Mavs halten aber sowohl gegen die Suns (2-1) als auch gegen die Pelicans (2-2, aber knapp bessere Divisionsbilanz) den Tiebreaker. Sollte Dallas die verbleibenden drei Heimspiele für sich entscheiden (Warriors, Rockets, Pistons), dann dürfte das fast schon für die Playoffs reichen. Dort würden Stand jetzt übrigens (mal wieder) die L.A. Clippers warten, gegen die Dallas sowohl 2020 (2-4) als auch 2021 (3-4) in der ersten Runde ausschied.