Luka Doncic-Festspiele in Atlanta: Dallas Mavericks-Star zerlegt die Hawks mit neuem Franchise-Rekord!

NBA: Atlanta Hawks (18-27) - Dallas Mavericks (25-20) 143:148

Drei Niederlagen in Folge sammelten die Dallas Mavericks in den vergangenen Tagen an und rutschten damit vom sicheren Playoff-Spot zu einem Startplatz im Play-In-Turnier ab. Wäre da heute nicht ein gewisser Luka Doncic gewesen, dann hätten die Mavs wohl sogar die vierte Pleite in Serie zu beklagen. Doch dazu ließ es der Slowene einfach nicht kommen.