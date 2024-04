NBA, Play-In: Miami Heat schlagen Chicago Bulls auch ohne Jimmy Butler souverän

Danach zeigten sich aber auch die Probleme der Heat ohne Butler. Miami warf den Ball im zweiten Viertel siebenmal weg, erzielte nur 4 Zähler in der Zone. Chicago limitierte endlich die Transition, kam aber nur bedingt näher, weil lediglich DeRozan konstant scoren konnte (15, 5/9 FG, Rest: 7/35 FG). Dennoch kam Chicago langsam wieder in die Partie, nach dem Wechsel hatte auch Nikola Vucevic (14, 14 Rebouds) ein paar gute Momente, während für Miami Herro köchelte und unter anderem auch diesen Pass für Martin aus dem Handgelenk schüttelte.

Es war der Auftakt eines weiteren Heat-Runs, die die letzten 12 Punkte im Viertel erzielten und dabei von gleich vier Bulls-TO in Folge profitierten. Der Vorsprung wuchs weiter an, Chicago hatte einfach nicht die Mittel, um noch einmal einen Run zu starten. Für Miami gefielen in der Offense neben Herro auch Jaime Jaquez Jr. (21, 6 Assists) und Kevin Love, der in nur 12 Minuten 16 Punkte (10/10 FT) und 7 Rebounds verbuchte. Somit darf Miami den Flieger nach Boston besteigen, bereits am Sonntag um 19 Uhr steht Spiel 1 auf dem Programm.