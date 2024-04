Dallas Mavericks sichern sich Playoffs dank Ausrutscher der Suns - Boston Celtics mit Negativrekord in Milwaukee - Bucks bangen um Antetokounmpo

Die Dallas Mavericks sind zurück in den Playoffs. Dank des Ausrutschers der Phoenix Suns und des Siegs der Mavs in Charlotte haben die Texaner einen Platz in der Postseason sicher. Die Milwaukee Bucks schlagen im Top-Spiel die Boston Celtics, welche einen neuen NBA-Negativrekord aufstellen. Der Wermutstropfen für die Bucks war aber eine Verletzung von Giannis Antetokounmpo.

