Stephen Curry bleibt erstmals seit 14 Jahren perfekt: Golden State Warriors gewinnen bei den Lakers und sind zurück im Playoff-Rennen

Los Angeles Lakers (45-35) - Golden State Warriors (44-35) 120:134 (BOXSCORE)

Die Warriors sind weiterhin im Rennen um einen Playoff-Platz. Womöglich wird es nicht Platz sechs, doch mit dem Sieg bei den Lakers wahrten sich die Dubs die Chance, zumindest noch Platz zehn zu verlassen. Die Dubs liegen nun nur noch ein halbes Spiel hinter L.A. und halten durch den Sieg auch den Tiebreaker (3-1).

Der Sieg glückte dabei dank einer heißen Performance von Downtown. 26 verwandelte Dreier (bei 41 Versuchen) waren ein Saisonrekord für die Dubs, für die Stephen Curry (23, 7/9 FG, 8 Assists) alle seine sechs Distanzwürfe verwandelte. Das gelang dem 36-Jährigen zuletzt vor 14 Jahren. Überhaupt traf nur Houston in dieser Saison in einem Spiel mehr Dreier als die Warriors (27/49 vs. Utah)

Die Weichen wurden schon in der ersten Halbzeit gestellt, hier netzen die Gäste 15/22 von draußen. Draymond Green (15, 5/7 3P, 10 Assists) stand dabei bereits bei 5/5 von Downtown, es war einfach einer dieser Abende für die Warriors.