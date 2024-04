"Die NBA mag mich einfach nicht": Anthony Davis verbittert über fehlenden DPOY-Award

Anthony Davis war nur zweimal im All-Defensive First Team

"Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll", zeigte sich Davis verwirrt, der 2018 und 2020 zumindest ins All-Defensive First Team gewählt wurde. Dazu kamen zwei weitere Nominierungen für das Second Team in den Jahren 2015 und 2017. "Ich habe dieses Kapitel nun abgehakt und werde einfach alles in meiner Macht stehende versuchen, damit unser Team erfolgreich ist und eine weitere Meisterschaft gewinnen kann. Diese ganzen Ehrungen und Auszeichnungen, damit habe ich abgeschlossen."

Ein Faktor für die wenigen Auszeichnungen von Davis sind sicherlich auch die vielen Verletzungen. In seinen zwölf Jahren in der NBA absolvierte Davis nur dreimal mehr als 70 Spiele, wobei 76 Partien in der abgelaufenen Regular Season ein Karrierebestwert für den Big Man waren. Gleichzeitig war die Defense der Lakers nicht so gut wie in den Vorjahren. Los Angeles beendete die Saison auf dem 17. Platz im Defensiv-Rating.

Des Weiteren wurde Davis auch erst viermal für ein All-NBA Team nominiert, dafür war er jeweils im First Team (2015, 2017, 2018 sowie 2020).