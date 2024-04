Dallas Mavericks rächen sich ohne Luka Doncic an Golden State Warriors - P.J. Washington trifft Gamewinner

Dallas Mavericks (47-30) - Golden State Warriors (42-35) 108:106 (BOXSCORE)

Der Abend in Dallas startete mit einem Stimmungsdämpfer, als Doncic mit Problemen am rechten Knie als inaktiv erklärt wurde. Der Superstar hatte zuvor zwei schwächere Leistungen gezeigt. Die Mavs erwischten dennoch den deutlich besseren Start und führten schon im ersten Viertel mit +16, nach umkämpften Vierteln 2 und 3 wirkte Dallas auch im Schlussabschnitt wieder in Kontrolle.

13 Sekunden vor Schluss gelang es den Warriors jedoch erstmals seit dem 3. Viertel wieder, das Spiel auszugleichen. Nachdem Washington nur einen von zwei Freiwürfen nach einem absichtlichen Foul traf, reichte ein Treffer aus der Mitteldistanz von Curry, um gleichzuziehen. Washington bekam jedoch die Chance, sich wieder in ein besseres Licht zu stellen. Im folgenden Angriff fand Tim Hardaway Jr. ihn während eines Cuts zum Korb, Washington schloss souverän ab.

Den letzten Wurf des Spiels nahm Klay Thompson Jr., mit auslaufender Uhr drückte er von Downtown über die ausgestreckten Arme von Derrick Jones Jr. ab. Es fehlte jedoch einiges zum Treffer, der Ball sprang von der Vorderseite des Rings ab. So blieb Washington der Held des Spiels mit 32 Punkten (12/18 FG, 5/8 3P) seinem Bestwert als Maverick. Dazu klaute er fünf Bälle und blockte zwei Würfe.

Wie Washington ackerte auch Kyrie Irving für über 40 Minuten, er zog mit 26 Zählern (9/19 FG), 8 Rebounds und 7 Assists nach, leistete sich jedoch auch 5 der 17 Mavs-Turnover. Dante Exum (11, 5/8 FG, 7 Assists) sprang gut ein für Doncic, Daniel Gafford (10, 5/7 FG) schnappte sich 4 seiner 15 Rebounds am gegnerischen Ring und sammelte zudem 5 Assists und 3 Blocks. Maxi Kleber kam angeschlagen mit einer Krankheit nicht zum Einsatz, auch Dereck Lively II fehlte erneut.