NBA: All-Star-Voting 2024, Zwischenstand: Diese Stars liegen bei den Fans ganz vorne

Zwischen dem 16. und 18. Februar 2024 findet das All-Star Weekend im Gainbridge Fieldhouse zu Indianapolis statt, zuletzt war die Stadt im Mittleren Westen der USA im Jahr 1985 Gastgeber der Festivitäten. Am Freitag finden traditionell die Rising Stars Challenge sowie das Celebrity Game statt, am Samstag gibt es dann den Dunk Contest, den Three-Point Contest sowie die Skills Challenge. Zum Abschluss wird dann am Sonntag das All-Star Game ausgetragen.

Dabei kehrt die NBA zum alten Modus zwischen Ost und West zurück, zuletzt gab es das 2017. Außerdem wird auch das Elam Ending wieder abgeschafft. Im letzten Viertel hatten dabei die Teams einen gewissen Score erreichen müssen, in diesem Jahr gibt es wieder klassische 48 Minuten.