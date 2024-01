Tristan Thompson von den Cleveland Cavaliers ist wegen der Einnahme von verbotenen Substanzen für 25 Spiele gesperrt worden.

Aus einer Mitteilung der Liga geht hervor, dass der 32 Jahre alte Power Forward positiv auf das Wachstumshormon Ibutamoren und das Schmerzmittel SARM LGD-4033 getestet wurde.

Mit den Cavaliers gewann Thompson 2016 an der Seite von Superstar LeBron James die Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit ist Thompson unter Trainer J.B. Bickerstaff nur Rotationsspieler. Die Sperre greift mit Clevelands Spiel gegen die Milwaukee Bucks am Mittwoch (Ortszeit).