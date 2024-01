"Lässt mich immer schlecht aussehen": Luka Doncic attackiert ESPN-Reporter wegen Fanausschluss

Im dritten Viertel wurde ein Suns-Fan seines Platzes verwiesen, nachdem der Superstar der Dallas Mavericks die Security darauf hinwies. Tim MacMahon von ESPN filmte die Szene, der Zuschauer rief in Richtung von Doncic: "Luka, du bist platt. Beweg deinen Arsch auf das Laufband."

Als Doncic nach der 109:132-Niederlage von MacMahon gefragt wurde, was er zu seinem technischen Foul im zweiten Viertel zu sagen habe, wechselte der Slowene sofort das Thema: "Ich weiß es nicht, aber ich habe gesehen, was du auf Social Media über den Fan geschrieben hast. Das war nicht das Einzige, was er gesagt hat. Ich wusste aber, dass du derjenige bist, der sowas verbreitet."

Und Doncic fuhr fort: "Ich werde nicht sagen, was er gerufen hat, aber ich wusste, dass du der Erste sein wirst, der das postet. Es ist schon lustig. Du bist immer der Erste, der etwas postet, wenn mir etwas Schlechtes passiert." Der ESPN-Mann wollte das so nicht stehen lassen und antwortete darauf, dass 99 Prozent seiner Berichterstattung positiv sei und meinte, dass der besagte Zuschauer nur zwei Reihen hinter ihm saß. MacMahon gab aber auch zu, dass der Fan die ganze Zeit provozieren wollte, um aber auch die Frage zu stellen, warum Doncic nicht früher den Rauswurf forderte.